Vogelzang weg bij ABN Amro

"Ik heb een fantastische periode gehad bij ABN Amro, maar ik vind het na acht jaar tijd dat anderen het stokje overnemen. Ik verheug me op nieuwe uitdagingen en wens ABN Amro grote successen in de toekomst", laat Vogelzang weten in een schriftelijke verklaring. Hij werkte sinds 2000 voor het bankconcern.

Kees van Dijkhuizen, de opvolger van Zalm als bestuursvoorzitter, kondigde vanochtend eveneens aan dat ABN Amro een nieuwe topstructuur krijgt. Het aantal senior managers wordt daarbij verlaagd van 100 naar circa 40.

Veranderingen

Volgens topman Kees van Dijkhuizen vormen de substantiële veranderingen in de bankensector de aanleiding voor de nieuwe structuur. ,,In de afgelopen jaren is het aantal medewerkers van ABN AMRO aanzienlijk minder geworden, maar is de omvang van het senior management onveranderd gebleven" , zei hij.

Met de aangekondigde wijzigingen is het totaal aantal bestuurders en algemeen directeuren teruggebracht van negentien naar negen. De samenstelling van de veertig overgebleven topmanagers wordt daarnaast jaarlijks bezien. De zestig managers die buiten de boot vallen, gaan mogelijk elders binnen de bank aan het werk.

,,Het is niet zo dat ze alle zestig op straat komen te staan", aldus een woordvoerder. ,, De komende tijd wordt de precieze invulling bekend."