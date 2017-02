Laadpalen Fastned in nieuw Europees netwerk

Nu moeten bezitters van elektrische auto's nog aparte laadpassen hebben voor ieder land dat zij aandoen. De dinsdag aangekondigde samenwerking moet helpen die drempel uit de weg te ruimen. Klanten van Fastned kunnen straks met dezelfde app waarmee zij in Nederland hun oplaadbeurten afrekenen, terecht bij laadstations van de vier branchegenoten in Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Noorwegen.

"Opladen in het buitenland moet net zo makkelijk worden als gewoon tanken", zei een woordvoerster van Fastned. Het bedrijf blijft volgens haar zelf ook hard werken aan een eigen netwerk van laadstations, waar op termijn gebruikers in heel Europa binnen twintig minuten hun accu kunnen vullen. Tot nu toe heeft het bedrijf echter alleen oplaadpunten in Nederland.

De vijf deelnemers aan het samenwerkingsverband hebben bij elkaar zo'n vijfhonderd snellaadstations, inclusief de 57 van Fastned in ons land. De samenwerking is zo vormgegeven dat ook andere exploitanten zich kunnen aansluiten. Bedrijven die mee willen doen moeten wel aan hoge kwaliteitsstandaarden voldoen.