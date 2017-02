Mediaconcern Time Warner ziet omzet stijgen

Time Warner is het moederbedrijf van filmstudio Warner Bros, televisiezender CNN en betaalzender HBO. Bij Warner Bros werd geprofiteerd van het bioscoopsucces van films als Suicide Squad, Batman v Superman: Dawn of Justice en Fantastic Beasts and Where to Find Them. Bij HBO rinkelde de kassa door de populaire series Westworld en Game of Thrones. Bij de televisiedivisie Turner werden meer inkomsten uit reclames behaald.

De nettowinst nam toe tot 3,9 miljard dollar, van 3,8 miljard dollar in 2015. In oktober werd bekend dat telecomconcern AT&T voor 85 miljard dollar Time Warner wil overnemen. Die overname moet nog dit jaar worden afgerond.