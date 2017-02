Nordstrom hoger ondanks kritiek Trump

Trump gaf via zijn persoonlijke Twitter-account aan dat zijn dochter ,,zo oneerlijk'' is behandeld. Later werd de tweet herhaald via het officiële presidentiële Twitter-account: @POTUS. Het aandeel Nordstrom stond omstreeks 21.10 uur (Nederlandse tijd) 3,5 procent in het groen.

Het schoenen-, kleding- en tassenlabel van de Amerikaanse presidentsdochter werd door Nordstrom uit het assortiment gehaald, volgens verkoper van luxe-artikelen vanwege tegenvallende verkopen. De keten kwam echter recent ook onder vuur te liggen omdat het spullen van Ivanka Trump verkocht. Critici van haar vader riepen zelfs op tot een boycot van de winkels.