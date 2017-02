Dure dollar zit Coca-Cola nog altijd dwars

De omzet daalde in het vierde kwartaal met 6 procent tot 9,4 miljard dollar (8,8 miljard euro). Afgezien van wisselkoerseffecten en andere ontwikkelingen die volgens het bedrijf voor een vertekend beeld zorgen, zou evenwel sprake zijn geweest van een toename met 6 procent. De nettowinst daalde met ruim de helft tot 550 miljoen dollar.

Met name in sommige Latijns-Amerikaanse landen heeft de economische malaise voor een sterke geldontwaarding gezorgd. De verkopen van Coca-Cola in die landen brengen daardoor flink minder dollars in het laatje. Daarnaast worstelt het bedrijf al langer met een stagnerende vraag naar suikerhoudende frisdranken in sommige ontwikkelde markten.

Duurdere frisdranken

In eigen land ging het Coca-Cola wel voor de wind. De verkopen in Noord-Amerika namen met 8 procent toe, mede door een sterkere vraag naar duurdere frisdranken. Daarmee deed het bedrijf het naar eigen zeggen beter dan andere producenten van niet-alcoholische dranken. Het zorgde er eveneens voor dat de daling van de totale omzet minder sterk uitpakte dan analisten gemiddeld hadden voorspeld.

Dit jaar verwacht Coca-Cola de verkopen op vergelijkbare basis met zo'n 3 procent verder op te voeren. Ook de winst zal, afgezien van eenmalige posten, naar verwachting verder toenemen.