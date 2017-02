De koers van Americain Airlines steeg 3%, terwijl Southwest Airlines 2,4% omhoog klom.

Trump liet tijdens een ontmoeting met de bazen van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen weten dat hij de bedrijven actief in deze sector de helpende hand zal toesteken.

Recent stonden de koersen van luchtvaartbedrijven in de VS nog flink onder druk vanwege de onrust over de restricties voor reizigers uit een aantal moslimlanden naar Amerika.