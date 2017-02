Amsterdamse lampenwinkel Koot verdwijnt na 120 jaar

De winkel werd een instituut in de afgelopen decennia. Het was trendsettend op het gebied van verlichting. Dat kwam mede door de uitgekiende plek waar de winkel zat. Wie via de Rozengracht de binnenstad binnenkwam, ontkwam niet aan de opvallende gevel van de winkel. De hele stad wist de winkel te vinden. „Het halve Ajax-elftal kwam hier shoppen”, zegt Dekker.

Die prominente plek in de binnenstad viel veel partijen op. Zo vochten in jaren tachtig en negentig lampenfabrikanten om etalageruimte in de populaire Amsterdamse winkel. Die was goud waard. Dekker: „Als er bij ons een lamp in de etalage hing, trok dat de aandacht van lampenwinkels in heel Nederland, zodat de vraag ernaar flink steeg. De ene na de andere fabrikant claimde een opvallend plekje. Soms waren die lampen niet eens mooi.”

Dekker: „Het grootste succesnummer was de Terzani Antrea. Daar hebben we er zoveel van verkocht. Voor ons is het de lamp der lampen, onze grootste hit. Het was een kostbare, staande kamerlamp. Eind jaren tachtig betaalde je daar drieduizend gulden voor. Zulke bedragen voor een lamp hadden wij ook nog niet eerder meegemaakt. Op een gemiddelde zaterdag verkocht je er daar wel zes tot acht van.”

Meer dan 120 jaar was de naam Koot in Amsterdam te vinden. „In 1895 is mijn moeders grootvader begonnen met een installatiebedrijf op de Spuistraat”, vertelt Dekker. „Mijn vader en moeder hebben elkaar daar ontmoet. En die zijn in de jaren zeventig een winkel in de Wolvenstraat begonnen: Koot Spotlights. In 1980 heb ik die zaak van mijn ouders gekocht en sinds 1983 zitten we op deze markante plek op de Raadhuisstraat.”

In de hoogtijdagen had Koot filialen in Utrecht, Den Haag en Haarlem. Maar al die winkels vond Dekker niks. „Ik was alleen maar manager aan het spelen in plaats van in de winkel te staan. Terwijl het contact met je klanten en het adviseren over licht heel erg leuk is. Licht is meer emotie dan je denkt. Daarmee kun je kamers veel mooier maken. En je kunt ervoor zorgen dat het rust creëert.”

Maar de laatste jaren werd internet meer en meer een concurrent. „We zijn steeds vaker een informatiebalie voor online winkels. Dan komen mensen hier lampen kijken en bestellen ze hem elders online. Een gevolg is wel dat we meer accessoires dan ooit verkopen. Maar dat willen we niet. Het maakt het minder leuk. En ik ben nu nog 56, ik kan nog iets anders gaan doen.”

Geheel ten grave gedragen wordt de naam Koot niet. Werknemer Stefano van Leeuwaarde gaat proberen om vanaf mei de zaak online voort te zetten.