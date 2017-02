Iets minder faillissementen in januari

In december daalde het aantal faillissementen met 85. Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend tot augustus 2016. Toen werd het voorlopig laagste niveau bereikt na mei 2013. Daarna stokte de dalende trend, aldus het statistiekbureau. In december en januari daalde het aantal faillissementen echter weer.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er 371 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, in januari failliet verklaard. De meeste faillissementen werden uitgesproken in de handel, dat waren er 83. Bij de financiële instellingen kwam het aantal faillissementen uit op 67. De handel en de financiële dienstverlening behoren tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in januari veel faillissementen uitgesproken in de vervoer- en opslagsector.