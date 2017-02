Nuon plaatst zonnepanelen bij windparken

Volgens Nuon is de 70 megawatt die de zes parken aan energie gaan opwekken, veel meer dan de huidige capaciteit van nu al bestaande zonneparken in Nederland. Let wel, zonnepanelen op daken van huizen en kantoren worden daarbij buiten beschouwing gelaten.

Klanten van Nuon en omwonenden van de zonnecentrales kunnen investeren in de parken en zodoende delen in de opbrengsten. De zes plekken waar de eerste zonneparken bij windparken gerealiseerd worden zijn de Eemshaven, Hemweg, Velsen, Wieringermeer, Oudendijk en Haringvliet.

Nuon wil bij de ontwikkelingen van windparken in Nederland in de toekomst op dezelfde plek direct ook zonnepanelen plaatsen. Dit jaar en volgend jaar hakt Nuon de knoop definitief door over de investering van "tientallen miljoenen euro's".