Dat blijkt uit het jaarverslag over 2015 dat het bedrijf eind januari heeft gedeponeerd.

Zoals de zaken er nu voorstaan, is Otto tot 2032 zoet met het betalen van een fiscale naheffing. Het concern meent dat het van 2008 tot 2011 recht had op een korting op de loonbelasting vanwege de cursussen die het aan zijn uitzendkrachten aanbood, maar vangt vooralsnog bot bij de fiscus en in de rechtszaal. Otto moet alsnog €14,7 miljoen aan loonbelasting betalen, maar gaat nog in hoger beroep.

Gisteren liet oprichter en ceo Frank van Gool nog aan De Financiële Telegraaf weten dat het "enkele dagen" zou duren voordat de cijfers over 2016 naar buiten zouden komen. Vanochtend was het persbericht er al: de omzet steeg vorig jaar naar €265 miljoen, en de nettowinst verdubbelde van €2,9 naar €5,9 miljoen, aldus het bedrijf.

Otto zegt het hoger beroep tegen de Belastingdienst "met vertrouwen" tegemoet te zien. "Indien Otto onverhoopt toch in het ongelijk wordt gesteld, is het voldoende solide om aan de fiscale verplichting te voldoen", zo staat er in het persbericht.

