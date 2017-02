Sinds afgelopen zomer de Amerikaanse bank JPMorgan als verkoopmakelaar werd ingehuurd, meldden zich tot afgelopen woensdag ongeveer 30 partijen met interesse, weten verschillende bronnen in de markt. Onder hen veel (Hong Kong-) Chinese infrastructuurbeleggers, soortgelijke beleggers als het Australische Macquarie, het Franse Antin en het Britse 3i, en ook de met miljarden aan oorloskassen bewapende investeringsmaatschappijen KKR en CVC. Betrokken zakenbankiers gaan uit van een chaotisch, druk en heftig biedingenproces, met mogelijk een miljardenbod tot gevolg.

Het Maastrichtse parkeerbedrijf, met 6200 garages op A-locaties en 850.000 parkeerplatsen één van de drie grootste in Europa, is in handen van een 25-tal aandeelhouders. De grootste van hen is medeoprichter Ward Vleugels, een handige Limburgse zakenman.

Vleugels bouwde sinds halfverwege de jaren ’90 zijn imperium op, geholpen door financiers als ING, Delta Lloyd, Achmea, SNS Reaal, ambtenarenpensioenfonds ABP, Pensioenfonds Zorg en Welzijn en de pensioenfondsen van KPN en de Rabobank. Deze geldschieters zagen allemaal wel brood in de langetermijn inkomsten: Verzekeraars kunnen met die voorspelbare inkomstenstroom langlopende polissen mee garanderen, pensioenfondsen verdienen er flink mee voor hun toekomstige pensionado’s.

Een deel van de aandeelhouders wil al enkele jaren van zijn aandelen af. Sinds Q-Park in 2013 en 2014 pijnlijke maatregelen moest nemen (herfinancieren, €375 miljoen afboeken en topman Ward Vleugels op een zijspoor zetten), zijn ze ontevreden. Ook al omdat een plan om Q-Park op te splitsen in een leasebedrijf (opco) en een vastgoedbedrijf (propco) nooit verwezenlijkt werd. Dividend werd ook nooit uitgekeerd, de aandeelhouders kozen er aanvankelijk voor in groei te investeren. De knellende hoge schuldenlast die in 2013 en ’14 moest worden opgelost gaf hen later ook weinig keus meer.

Over 2015 herstelde de vrije kasstroom zich echter flink, naar ruim €130 miljoen, een bedrag waarvan het manaement naar verluidt meent dat het duurzaam vol te houden is, nu Q-Park van de hoge rentes over zijn schulden verlost is. Desalniettemin resteert nog altijd meer dan €1 miljard aan schuld, ruim 6 maal het bedrijfsresultaat (€188 miljoen in 2015).

De aandeelhouders houden vanaf dit weekeinde ruggespraak, verwacht wordt dat rond de aandeelhoudersvergadering in april een definiteve koper bekend gemaakt kan worden. Ook wordt dan duidelijk of alle 25 aandeelhouders uitstappen, of een deel van hen. In dat laatste geval wordt een beursgang in 2018 of ’19 als mogelijke vervolgstap gezien.

Complicerende factor kan zijn dat de grote concurrent van Q-Park, het Franse Indigo, eerder deze week ook te koop gezet is door zijn aandeelhouders, die wakker zijn geworden nu er in de markt waarderingen van 10 tot 15 maal de ebitda genoemd worden als koopprijs, wat voor Q-Park neer zou komen op €1,8 tot 2,7 miljard.

Frank de Moor, bestuursvoorzitter van Q-Park, laat desgevraagd weten niet in te willen gaan op vragen over de naderende transactie.