„De komende vijf jaar hebben we elk jaar tienduizend nieuwe metselaars, tegelzetters, dakdekkers, betonboorders en andere gespecialiseerde werknemers nodig”, schetst projectleider Frans Kokke van GAan In De Bouw, een initiatief van gespecialiseerde aannemers die zijn aangesloten bij de Aannemersfederatie.

„Het personeelsbestand van deze bedrijven vergrijst, mensen zijn in andere sectoren gaan werken, er komen minder jongeren van school af en door de economische opleving is er wél meer werk.” Kokke gaat daarom op zoek naar meer – en vooral: meer geschoold – personeel voor de 2300 gespecialiseerd aannemers van ons land. Een wet over de kwaliteit van bouwers verplicht de branche daar per 2018 toe.

Van de 10.000 specialisten die de sector jaarlijks nodig heeft, komen er ’hopelijk 1000 of 1500’ van dit nieuwe initiatief, zegt Kokke. „De opleidingsfondsen van de sector zijn er niet meer, mbo-opleidingen zijn gesloten of lopen leeg, en dus gaan de aannemers zelf scholing regelen en betalen. Per persoon gaat het om 21 betaalde opleidingsdagen, en €2000 tot €3000 aan kosten – die willen we zo laag mogelijk houden.”

De transportsector zoekt op die manier ook al een jaar naar nieuwe vrachtwagenchauffeurs. De komende jaren zijn er ’enkele duizenden per jaar’ nodig, schat Willem de Vries, directeur van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. In een rapport dat dit instituut deze week naar buiten bracht, staat dat de krapte nog zeker tot 2025 aanhoudt, omdat de vraag naar personeel drie keer sneller groeit dan het aanbod van goede chauffeurs.

„Via zijinstroom zijn we op zoek naar 800 tot 900 leerlingen, mensen die altijd van dit werk gedroomd hebben. De animo is groot. Sommigen hebben voor ander werk al achter het stuur gezeten, maar we hebben ook oud-V&D’ers geselecteerd.”

Die selectie is niet mals, verzekert De Vries. „We testen taalvaardigheid, maar ook de fysiek en reactievermogen. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Maar van alle criteria is motivatie nog het belangrijkst. We willen geen opportunisten.”

Wie na de selectie het traject mag doorlopen, heeft in elk geval een baangarantie voor een jaar, zegt De Vries. „Dat traject kún je in vier maanden doorlopen. Het zijn drie theoriecursussen met elk een examen, en de lessen voor rijbewijs C en rijbewijs E. We hebben zo al 1200 mensen gematcht en hebben er nog 800 te gaan.”