Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Valentijn zorgt voor topomzet bloemensector

53 min geleden

AALSMEER (AFN) - Valentijnsdag, 14 februari, levert de bloemenhandel een van de drukste weken van het jaar op. De aanvoer van bloemen is deze week bijna verdubbeld ten opzichte van een normale week, meldt veilinggigant Royal FloraHolland zaterdag. Via de veiling zijn de afgelopen week ruim 300 miljoen bloemen en ruim 20 miljoen planten verhandeld. Er werd een omzet gedraaid van 140 miljoen euro, tegen gemiddeld 80 à 85 miljoen euro in een normale week.