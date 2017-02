Toeristen en Japanners zitten Prada dwars

De omzet kwam in het boekjaar, dat liep tot het einde van januari, uit op een kleine 3,2 miljard euro. Het grootste leed werd geleden in de eerste helft van het jaar. In de maanden daarna werd de weg naar boven ingeslagen en januari was er weer sprake van groei. Prada maakte nog geen winstcijfers bekend.

De ergste verkooptegenslagen in Azië lijken daarmee hun einde te naderen. Japan blijft echter een moeilijke markt. Door de hoge stand van de yen is het toerisme vanuit China naar het land teruggelopen.

Prada is bezig met een inhaalslag op zijn concurrenten op het vlak van onlineverkopen. Door meer producten via internet aan te bieden, moet het merk er weer bovenop komen.