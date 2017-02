Transavia verder uitgekleed

„Als je ziet dat de basis niet gaat bijdragen aan de winst, dan moet je op een gegeven moment een besluit nemen”, zegt directeur Mattijs ten Brink in een toelichting. In Nederland is een ingrijpende reorganisatie gaande, om de kosten omlaag te krijgen.

De sluiting komt niet onverwacht. De dochter van KLM is op zichzelf teruggeworpen, nadat de top van Air France KLM de stekker uit de Europese ambities van Transavia trok. Dat betekende dat er geen geld meer was voor expansie buiten Europa. Hoeveel het Duitse avontuur heeft gekost is niet bekend gemaakt.

Air Berlin

„We hebben ook last van de deal Lufthansa en Air Berlin en de andere prijsvechters. Er is op dit moment veel gaande op de Duitse markt”, zegt Ten Brink.

In november werd bekend dat het Nederlandse Transavia zich voortaan op de eigen markt richten. Daar zit nauwelijks groei in, omdat er veel concurrentie is bijgekomen. Daarbij wekte KLM de afgelopen tijd verbazing door ook Transaviaroutes te gaan vliegen.

100 banen weg

De vier vliegtuigen uit München worden ingezet in Nederland. De sluiting van de basis betekent dat er 100 banen verdwijnen, die bovenop de aangekondigde sanering in Nederland komen.