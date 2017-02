Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Sterke stijging Chinese producentenprijzen

41 min geleden

PEKING (AFN) - De producentenprijzen in China zijn in januari met 6,9 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de sterkste prijsstijging sinds augustus 2011, blijkt uit cijfers die de Chinese overheid dinsdag naar buiten bracht.