De groei van de grootste economie van Europa viel wel een fractie lager uit dan verwacht. Economen hadden in doorsnee op 0,5 procent gerekend. Over heel 2016 werd een groei gemeten van 1,9 procent, wat overeenkomt met een eerdere schatting die in januari naar buiten werd gebracht.

Het statistiekbureau meldde verder dat de Duitse inflatie in januari volgens een definitief cijfer is uitgekomen op 1,9 procent op jaarbasis. Dat is gelijk aan een eerdere raming.