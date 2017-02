Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Producentenprijzen VS in de lift

25 min geleden

WASHINGTON (AFN) - De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in januari met 0,6 procent gestegen in vergelijking met de voorgaande maand. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid dinsdag bekend.