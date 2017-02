premium

Europees Parlement stemt in met CETA-verdrag

25 min geleden

STRAATSBURG - Het vrijhandelsverdrag CETA dat de Europese Unie en Canada eind oktober ondertekenden is woensdag goedgekeurd door het Europees Parlement. Als de ratificatie in Canada ook rond is, kan een groot deel van het verdrag voorlopig in werking treden.