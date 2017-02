Brexit vergt aanpassing 20.000 EU-wetten

Dat concluderen journalisten van het Amerikaanse Politico woensdag, na bestudering van 21 rapporten van verschillende comités in het Europees Parlement. Zo zouden er veertig EU-wetten per werkdag moeten worden afgewerkt om de job in de twee jaar die er voor de onderhandelingen staat af te krijgen.

Ook zal het EU-verdrag deels moeten worden herschreven omdat het Verenigd Koninkrijk in allerlei artikelen wordt geschrapt. Er zal iets moeten worden geregeld voor de 1800 Britten die nu bij de EU-instellingen werken, en voor de 2000 voormalige Britse EU-ambtenaren met pensioenrecht.

De rapporten, opgesteld tussen oktober 2016 en januari, geven volgens Politco een gedetailleerd beeld over wat de onderhandelaars tussen de EU en de Britten te wachten staat zodra de Britse regering de officiële scheidingspapieren naar Brussel stuurt.