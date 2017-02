Steun aan Trump achtervolgt topman

Die uitspraak is verkeerd gevallen bij door Under Armour gesponsorde sterren als basketballer Stephen Curry, acteur Dwayne Johnson en ballerina Misty Copeland.

Ook in de financiële wereld is er kritiek. Volgens analist Sam Poser van aandelenhuis Susquehanna Financial maakt de uitlating van Plank het bijna onmogelijk om een cool merk te maken van Under Armour. Mede vanwege de tegenvallende resultaten heeft Poser zijn beleggingsadvies voor het aandeel Under Armour verlaagd van 'neutraal' naar 'negatief' bij een bijna gehalveerd koersdoel van $14.

Paginagrote advertentie

In reactie op alle kritiek en oproepen om het merk te boycotten, heeft Under Armour vandaag een paginagrote advertentie geplaatst in de Baltimore Sun. Topman Plank stelt daarin dat zijn bekritiseerde uitspraak "zijn bedoelingen niet accuraat weergeeft". Volgens hem staat de sporartikelenfabrikant wel degelijk voor gelijke rechten en is immigratie een bron van kracht, diversiteit en innovatie voor het Amerikaanse bedrijfsleven.

Op Wall Street stond het aandeel Under Armour woensdagmiddag 0,7% hoger op $19,53.