NN met goede cijfers klaar voor overname Delta Lloyd

Het financieel jaar 2016 van NN kent niet alleen klinkende cijfers, maar in het laatste kwartaal kan de verzekeraar toch prima resultaten overleggen. Zo nam het operationeel resultaat toe met ongeveer 13% tot €282 miljoen in het vierde kwartaal.

Dat is wat lager dan analisten verwachtten, maar volgens NN een gezond cijfer. De stijging komt onder meer door een hoger beleggingsresultaat bij het levenbedrijf, extra afgesloten pensioencontracten, meevallende premie-inkomsten bij de Europese verzekeringstak en verkoop van meer hypotheken (totale waarde portefeuille groeide met ruim €2 miljard) bij NN Bank.

Op jaarbasis kromp het operationeel resultaat nog wel tot €1,2 miljard, voornamelijk door een eenmalig resultaat op beleggingen in 2015. In 2016 had NN bij de schadetak hoge claims door stormschade in juni.

Winstdaling

Het nettoresultaat van de verzekeraar nam op jaarbasis af tot €1,19 miljard. In 2015 bedroeg dat nog bijna €1,6 miljard. De daling is iets onder de verwachtingen van analisten. In het vierde kwartaal was het netto resultaat €148 miljoen, bijna 59% minder dan een jaar eerder, door lagere niet-operationele baten. De komende jaren wil NN het resultaat verbeteren door verder in de kosten te snijden en de totale kostenbasis van €761 miljoen in 2016 uiteindelijk omlaag te brengen tot €685 miljoen.

Qua solvabiliteit was NN Group al een van de best gekapitaliseerde verzekeraars van Europa. Eind 2016 helemaal met een percentage van 241%, ten opzichte van 236% aan het einde van het derde kwartaal. Die toename wordt veroorzaakt door een rentestijging na de Amerikaanse verkiezingen en het schrappen van eigen aandeleninkoop in verband met de geplande overname van Delta Lloyd a €2,5 miljard. De kaspositie bedroeg bij het jaareinde €2,489 miljard.

Kansen

NN is zelf opgetogen over haar cijfers. Bestuursvoorzitter Lard Friese noemt 2016 een belangrijk jaar voor de verzekeraar waarin het maar mooi de sterke kapitaalspositie in het eerste jaar van de nieuwe solvabiliteitsmethodiek Solvency II heeft weten te behouden. „Dat gaf NN de kans om een stap te zetten richting consolidatie, via aankondiging van een bod op Delta Lloyd in oktober.”

In 2017 ziet NN nog aanhoudende onzekerheid door invloed van politieke verschuivingen en macro-economische ontwikkelingen op de financiële markten.

Delta Lloyd

Een overname van Delta Lloyd kan half april helemaal rond zijn. Tot 7 april hebben Delta Lloyd-aandeelhouders de tijd om hun stukken aan te bieden voor het NN-bod van €5,40 per aandeel. Begin dit jaar verwierf NN al een belang van 8% in Delta Lloyd, zodat NN al een van de grootste aandeelhouders is.