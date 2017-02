Stroppenpotten drukken winst Rabobank

De resultaten van Rabobank daalden zwaar door flinke stroppenpotten, zoals de compensatie voor mkb-klanten met een rentederivaat op een lening, hoge reorganisatiekosten en de afboeking op het belang in Achmea. De schadeverzekeraar maakte tegelijk met de jaarcijfers van grootaandeelhouder Rabobank bekend dat het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een negatief nettoresultaat van zo’n €380 miljoen.

Zonder alle eenmalige posten, kwam het onderliggende bedrijfsresultaat van Rabobank uit op €4 miljard. Dit is een winststijging van 14%. Ceo Wiebe Draijer spreekt van ‘een jaar van transitie’. „We hebben goede stappen gezet om onze strategische doelen te realiseren, maar we zijn er nog niet”, zegt hij over de resultaatsverbeteringen bij zowel het Nederlandse als het internationale onderdeel van Rabobank.

Economie

Net als ABN Amro en ING, daalden ook bij Rabobank de kosten op kredietverliezen door de aantrekkende economie. De daling van 7 basispunten naar €310 miljoen ligt volgens de bank ‘duidelijk onder het langjarig gemiddelde’.

Ook verleende Rabobank met €424 miljard in totaal €1 miljard meer leningen aan consumenten en bedrijven dan in 2015. Ondanks de lage rente en extra aflossingen op hypotheken, groeide het spaargeld bij de bank met €2 miljard naar €142 miljard.

Kostenbesparingen

Rabobank begint langzaam de vruchten te plukken van de ingeslagen kostenbesparingen. Door een daling van het aantal in- en externe medewerkers, met 6.446 naar 45.567 fte’s, zakten de personeelskosten vorig jaar met 6%.

De personeelsreductie verloopt volgens de bank ‘sneller dan gepland’. Door de hoge tegenvallers steeg de kosten/inkomsten ratio wel, naar 67,1%.