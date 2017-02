Handige app voor mantelzorgers

Ontwerpster Elien Phernambucq en vrienden Johan Langendoen en Niels Meijssen begonnen in 2014 met het bouwen van de app en back-end developer Michael voegde zich al snel bij de club. ,,We kozen er bewust voor om de app niet uit te ontwikkelen, omdat we hem gaandeweg willen perfectioneren aan de hand van gebruikerservaringen”, vertelt Phernambucq. De app werd onder de naam Mantellink gelanceerd en fungeerde toen als simpele familieagenda.

Omgedoopt tot Fello (2015) is de community, en ook het team, hard gegroeid. ,,De basis staat, het gaat nu vooral om handige toevoegingen”, constateert Phernambucq.

Hoewel Fello op geen enkele manier mantelzorg wil bagatelliseren, ziet het team dit toch als iets ‘opgewekts’ wat je samen doet. Phernambucq: ,,Het is toch mooi en vanzelfsprekend dat je voor je familie zorgt? Het liefst zouden we het woord mantelzorg schrappen, maar we hebben nog geen goed alternatief gevonden”. Naast de app heeft Fello een contentplatform vol verhalen, tips en weetjes over alle kanten van de mantelzorg. ,,We vertellen eerlijke verhalen en willen zo het gesprek openbreken”.

De app is gratis voor families, het verdienmodel zit ’m in organisaties die hun diensten via Fello willen aanbieden. Fello koppelt deze partijen aan haar app-gebruikers. Partners, waaronder de Achmea Foundation en zorginstellingen voeden Fello met kennis, kapitaal en netwerk .

Het einddoel is om in ieder geval 10 procent van de mantelzorgers te helpen. ,,Verwacht wordt dat dementie in 2030 ziekte nummer 1 is, dus er ligt genoeg werk voor ons!”