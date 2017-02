'Snap maakt details beursgang openbaar

Snap zal in totaal 200 miljoen aandelen uitgeven. De bandbreedte daarvan is gezet op 14 dollar tot 16 dollar per aandeel, wat lager is dan eerder werd verwacht. Maar zelfs als de uiteindelijke prijs aan de onderkant van deze bandbreedte uitkomt, is sprake van de grootste beursgang in de technologiesector sinds Alibaba in 2014. De Chinese webwinkelgigant haalde zo'n 25 miljard dollar op in New York.

De netto-opbrengst van de beursgang zal zo'n 2,1 miljard dollar zijn, aldus Snap. Begin deze maand werd bekend dat Snap een aanvraag heeft ingediend voor een beursgang in New York. Het beurssymbool wordt 'SNAP'. Dagelijks maken gemiddeld rond de 158 miljoen mensen gebruik van SnapChat.

Bij het overtuigen van investeerders zal worden gewezen op de enorme omzetgroei van Snap. Het afgelopen jaar verzesvoudigde die tot 404,5 miljoen dollar in vergelijking met een jaar eerder. Het verlies liep in dezelfde periode echter op van 373 miljoen tot 515 miljoen dollar. Tegelijk zal scepsis moeten worden weggenomen over de afvlakkende gebruikerstoename van Snapchat in de tweede helft van het jaar.