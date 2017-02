De Dow Jones-index, de S&P500 en de Nasdaq wisten deze week de recordstanden voortdurend aan te scherpen door de aanhoudende kooplust bij beleggers in de VS.

Trump benadrukt in zijn tweet dat de aandelenmarkten sinds zijn aantreden in het Witte Huis de langste winstreeks hebben neergezet in decennia.

Ook wijst hij er op dat het vertrouwen bij ondernemers en consumenten op een zeer hoog niveau staat nog voordat zijn belastingplan is uitgerold.