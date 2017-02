Amsterdam ArenA vol met slimme sensoren

Door zorgvuldig te meten in welke staat verschillende onderdelen van het stadion verkeren is het niet meer nodig om vaste, periodieke onderhoudsbeurten in te plannen, of om pas in te grijpen als er iets stuk is. Op basis van computerberekeningen kan onderhoud plaatsvinden wanneer uit voorspellingen blijkt dat er problemen aan zitten te komen.

Financiële details over de nieuwe deal zijn niet bekendgemaakt. BAM is al sinds de bouw van het stadion bij de ArenA betrokken. Die samenwerking is nu met tien jaar verlengd. Honeywell, dat de sensors regelt en plaatst, treedt ook toe als strategisch partner.