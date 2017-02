'Rustige opening Wall Street na recordreeks'

De recordreeks op Wall Street van de afgelopen dagen is de langste in zeker een kwart eeuw. Dat viel zelfs de Amerikaanse president Donald Trump op, die met zijn aankondiging van ,,fenomenale" belastingplannen vorige week min of meer de instigator van de opmars was. Trump grapte donderdag op Twitter: ,,Grote mate van vertrouwen en optimisme - zelfs vóór het belastingplan is uitgerold!''

Cisco Systems komt waarschijnlijk hoger uit de startblokken. De producent van netwerkapparatuur heeft afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan waar analisten in doorsnee op rekenden. De verwachtingen van Cisco zijn wel nog tamelijk somber. De onderneming worstelt al enige tijd met de overstap van bedrijven naar diensten in de cloud in plaats van op eigen hardware.

Kraft Heinz

Ook Kraft Heinz kan op aandacht van beleggers rekenen. De voedingsmiddelengigant heeft zijn winst in het laatste kwartaal van 2016 flink opgeschroefd. Kraft Heinz profiteerde van een uitgebreid kostenbesparingsprogramma.

Andere bedrijven die hun resultaten presenteerden zijn onder meer mediabedrijf CBS, kabelaar Charter Communications en fastfoodketen Wendy's. Het cijferseizoen op Wall Street is inmiddels vrijwel ten einde.

Dow Jones

Verder kwamen er voorbeurs cijfers over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen, de woningbouw en de industrie rond Philadelphia.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag op 20.611,86 punten, wat 0,5 procent meer is dan de slotstand van een dag eerder. De brede S&P 500 steeg ook 0,5 procent tot 2349,25 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij en steeg tot 5819,44 punten.