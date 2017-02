Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Facebook zet in op artificiële intelligentie

22 min geleden

MENLO PARK - Facebook gaat een aantal regels en mogelijkheden aanpassen. Zo kunnen gebruikers straks zelf aangeven wat ze aanstootgevend vinden en wat niet. Ook wil topman Mark Zuckerberg verder inzetten op het gebruik van artificiële intelligentie. Zuckerberg schrijft dat in 'Building Global Community', een document dat hij op Facebook heeft gepubliceerd. Hij schetst daarin zijn visie op de toekomst van de sociale netwerksite. Het is de eerste keer sinds de beursgang van Facebook in 2012, dat Zuckerberg dit doet.