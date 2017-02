Kraft Heinz straalt na overnamevoorstel op Unilever

De koers van Kraft Heinz kreeg er even na half vier maar liefst 7,1% bij naar een stand van $93,48. Een dag eerder werd het aandeel nog van de hand gedaan vanwege tegenvallende resultaten.

Samen met de investeerders 3G en Berkshire Hathaway heeft Kraft Heinz er $50 dollar per aandeel deels in contanten en deels in eigen aandelen voor over om Unilever in handen te krijgen.

Beleggers op Wall Street lijken zich weinig aan te trekken van de afwerende houding van Unilever op de avances van Kraft Heinz.