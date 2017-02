Zo was het de week van de kaalslag in de winkelstraat, of van de bijna-kaalslag. Boekhandel Bruna moet overeind gehouden worden door zijn aandeelhouders, Blokker draait een eerdere restyling terug, en The Phone House vraagt zelfs faillissement aan. Nog even en we hebben winkelstraten als de Neringpassage in Lelystad: bijna helemaal leeg.

Moreel

Lopen we een eindje verder, naar het lokale Rabobank-kantoor, dan treffen we daar zwaar gedemotiveerd personeel aan. De moreel is laag, blijkt uit een interne enquête. Komt de Primark dan alles redden? Ook daar klagen werknemers steen en been…

De week begon met hoopvolle CBS-cijfers, maar ook die zijn niet louter feestelijk. De werkloosheid onder ouderen is zo hardnekkig, dat nog altijd tienduizenden 55-plussers helemaal niet meer proberen om aan een baan te komen.

Daling

Het aantal ouderen dat ’t heeft opgegeven daalt wel, net als de werkloosheid zelf. Hoe het per gemeente en per leeftijdscategorie met de werkloosheid zit, kunt u trouwens hier bekijken.

Eerder met pensioen dan maar? Een flexibele AOW-leeftijd is op lange termijn een lucratief idee, becijferde het Centraal Planbureau, maar op korte termijn kost het vooral geld.

Krapte

En het slechte nieuws gaat door. Zelfs een roos kopen voor onze geliefden wordt onbetaalbaar. Eigenlijk is dat maar goed ook, want samenwonen is zo goed als onmogelijk in deze tijden van huizenkrapte. Tot 2018 blijft er woningnood bestaan, en wie wel iets heeft, is vooral steeds kleiner behuisd.

Bent u al eigenaar van een huis? Dan bent u de geluksvogel van de week: de waarde van uw woning stijgt dit jaar met 5%.

Gevangenis

Een beetje troost is er gelukkig ook: u bent in elk geval niet de topman van Samsung. Die moet zich voor de rechter verantwoorden voor zijn betrokkenheid bij een politiek schandaal. En wie weet kunt u nog op wintersport. Let u wel een beetje op met de verzekering?

Dit weekend wachten we vooral op nieuwe ontwikkelingen in het overnamegevecht rond Unilever. De Brits-Nederlandse voedings- en shampoogigant heeft een eerste avance van Kraft Heinz afgeslagen.

Jacht

Daarmee is de duurste overname in de Nederlandse geschiedenis nog lang niet van de baan: 3G Capital, het investeringsfonds achter Kraft Heinz, jaagt niet voor het plezier, ontdekte onze Brazilië-correspondent Kieran Kaal.

En volgende week? Volgende week zou de AEX-index voor het eerst in jaren weer eens boven de 500 punten kunnen komen.

Zo, nu bent u weer helemaal op de hoogte. Blijf ons volgen via Facebook en Twitter, of neem een abonnement op onze nieuwsbrief. Prettig weekend!