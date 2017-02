Persbureau Reuters meldde begin november dat de twee wereldsterren een deel van hun vermogens hebben gestald bij 3G Capital. Dat investeringsfonds is eigenaar van Kraft Heinz, dat op zijn beurt vrijdag interesse toonde in het Brits-Nederlandse Unilever. Die avances zijn voorlopig afgewimpeld.

Tien miljard

Hoeveel geld Federer en Bundchen in het Braziliaanse 3G Capital hebben gestoken is niet bekend, maar wel dat er in totaal door een grotere groep investeerders $8 tot 10 miljard is bijgedragen.

Volgens de Braziliaanse website waarop Reuters zich baseert, hebben zeker tien beleggers elk $100 miljoen in het fonds geïnvesteerd, en zijn aanbiedingen van $20 tot $50 miljoen beleefd afgeslagen.

Internationale firma

Met de inleg zou 3G Capital, aldus Reuters in november, „een internationale firma op het gebied van consumentengoederen willen overnemen”. Of daarmee het beoogde samengaan van Kraft Heinz en Unilever wordt bedoeld, is niet duidelijk. Kraft Heinz wil $143 miljard betalen voor de voedings- en shampooreus.

Bundchen en Federer hebben trouwens genoeg geld om zich in het 3G-fonds in te kopen. De 36-jarige Bundchen zou $360 miljoen aan vermogen hebben, en verdient volgens Forbes nog jaarlijks $30 miljoen. Roger Federer, die één jaar jonger is, heeft naar verluidt $350 miljoen op de bank staan, maar verdient – met name aan sponsordeals – nog $60 miljoen per jaar.

Tenniskampioen

Dat ze hun geld uitgerekend bij 3G Capital stallen is ook niet heel onlogisch. Bundchen is Braziliaanse, net als de oprichters en managers van het investeringsfonds. De grote man achter 3G, Jorge Lemann, is niet alleen een geboren Zwitser, maar vooral ook vijfvoudig Braziliaans tenniskampioen.

Lemann speelde, voordat hij miljarden vergaarde in de financiële wereld, voor zowel Zwitserland als Brazilië in het toernooi om de Davis Cup, en nam ook deel aan Wimbledon. Dat tennistoernooi werd zeven keer door Federer gewonnen.