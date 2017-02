’Kifid voor mkb’ in de maak

Het ‘loket voor geschillenbeslechting’, naar voorbeeld van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voor consumenten, moet al vanaf 1 januari van start. Dat zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een gesprek met De Financiële Telegraaf. „Voor consumenten is het Kidfid een laagdrempelig loket waar zij bij een geschil terecht kunnen. Kleine ondernemers kunnen alleen naar de rechter stappen na een klachtenprocedure bij hun bank. En die stap is vaak te groot”, stelt Buijink.

Door de financiële crisis hebben de banken volgens de NVB hun lesje geleerd, ook over de manier waarop zij met kleine zakelijke klanten omgaan. Zij beloofden ruim een jaar geleden al dat bedrijven in financiële nood beter behandeld worden door de Bijzonder Beheer-afdelingen. Inmiddels zijn de banken het eens dat er ook een speciale gedragscode moet komen. Die moet voorschrijven wat kleine ondernemers en zzp’ers, met minder kennis en expertise over financiële producten dan grote bedrijven, mogen verwachten rond een financiering.

Uit deze gedragscode vloeit het op te richten geschillenloket voort. „De reflex ‘Je kunt bij een dispuut toch naar de rechter?’ na een afgewezen klacht is te gemakkelijk om te blijven zeggen”, vindt Buijink. „Kleine ondernemers gaan vaak niet naar de rechter vanwege de hoge kosten. Daarom moet er een geschillenloket voor kleine ondernemers komen, naar het voorbeeld van het Kifid voor consument. Dit moet laagdrempelig én onafhankelijk zijn. Als de banken zo’n loket inrichten, dan betalen zij dat ook zelf. Net als financiële instellingen nu al bij het Kifid doen.”

De komst van een onafhankelijk geschillenloket wordt toegejuicht door MKB Nederland. „Er is onder mkb’ers veel woede geweest over dienstverlening en producten die verkocht zijn, zoals de rentederivaten op leningen. Tussen ondernemers en de bank is het echt David tegen Goliath”, stelt secretaris Rob Wolthuis van MKB Nederland. „Vooral de onafhankelijkheid van een geschillenloket is heel waardevol. Zo’n loket moet wel iets betekenen.”

De NVB en MKB Nederland zeggen met elkaar in gesprek te gaan over de details van het geschillenloket. Of dit bij het Kifid ondergebracht moet worden en over welke bedrijven hier zouden mogen aankloppen. De banken denken aan bedrijven met niet meer dan tien man personeel. Dat klinkt Wolthuis niet onlogisch in de oren: „Een consument is altijd één. Maar een bedrijf heeft een dynamische entiteit; het kan groeien en krimpen. In welke fase is het loket dan voor jou open? Wel kan met de drempel van tien personeelsleden een hele grote groep mkb’ers en zzp’ers geholpen worden.”