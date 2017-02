De golfbanen moesten ook wel. De crisis leidde tot veel opzeggingen en verlies aan inkomsten uit sponsoring en bedrijfslidmaatschappen, plus minder horecabestedingen. Bovendien is het rondje langs alle achttien holes, dat toch wel vier uur tijd kost, uit de gratie.

„Golf is een negenholes-sport geworden”, zegt directeur Lodewijk Klootwijk van de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties. Inmiddels maken halve rondjes 65% van het totaal uit, wat tot minder greenfee-inkomsten leidt. Vorig jaar daalden die inkomsten verder, zo maakte Klootwijk bekend op zijn jaarcongres. Golffederatie-directeur Jeroen Stevens bracht daar wel het goede nieuws dat het aantal geregistreerde golfers volgens voorlopige cijfers vorig jaar „iets gestegen” is. Medio 2016 waren het er 369.387.

In reactie op het afnemende animo voor lidmaatschappen, gaan steeds meer golfbanen richting pay & play, waarbij ’rittenkaarten’ in de plaats komen van contributies. Anderzijds zijn er exclusieve golfclubs aangelegd die alleen bezoekers toelaten als ze meekomen met een lid. Zoals The International (2012) bij Amsterdam en The Dutch (2011) bij Gorinchem, waar dit jaar weer het KLM Golf Open plaatsvindt. Dat gebeurde eerder vijftien jaar afwisselend op de Kennemer en de Hilversumsche.

Wie lid van The Dutch wil worden, moet €43.500 meebrengen voor een certificaat. Je inkopen is makkelijker dan verkopen. „Als je eruit wil, kom je op een aanbiederslijst. Tenzij je zelf met iemand aankomt die lid wil worden”, zegt baanmanager Niek Molenaar, oud-directielid van Robeco. Er zijn nu 650 leden plus circa 170 bedrijfsleden. The Dutch verwent hen met razendsnelle greens en luxe als een kleedkamer met bar en sauna. De zaken gaan volgens Molenaar uitstekend. „We maken een mooie winst.”

Tegenover dit type baan staat de alom geprezen pay & play-golfbaan Delfland in Schipluiden. Per jaar komen er circa 120.000 bezoekers langs. „Bij ons koop je een kaartje, net alsof je in de trein stapt. Wij zijn een N.V., geen vereniging”, zegt operationeel directeur Laurentine Bouman.

Delfland haalt alles uit de kast om spelers te lokken, met golf & lunch-arrangementen en speciale tarieven voor de vroege ochtend en de late middag. Om de kosten te drukken, rijdt er zelfs een robotgrasmaaier.

Niek Molenaar van The Dutch snapt het succes van pay & play wel: „Mensen gaan rekenen: als ik tien keer speel, kost mij dat 600 euro. Dat zetten ze af tegen een contributie. Ze willen liever variabel betalen en andere banen zien.”

De Zaanse Golfclub is een voorbeeld van een club die zoekt naar nieuwe verdienmodellen. „We zijn een ledenbaan, maar je kan hier ook vrij spelen. We hebben losse kaartjes en een abonnement”, vertelt baanmanager Rob Wilderom. „Het aantal rondjes was vorig jaar stabiel, ondanks heel slecht weer in het voorjaar. Een golfbaan is wat dat betreft gewoon als een strandtent.”

De crisis ging niet geheel voorbij aan het handvol banen met dure certificaten of participaties. De waarde van deze stukken duikelde in sommige gevallen met tienduizenden euro’s. Daarnaast heb je clubs waar certificaathouders staan te springen om te verkopen, maar dat kan pas als de club zelf uitverkocht is.

Een aparte categorie vormen ’de oude negen’, ofwel de golfbanen uit de periode toen nog slechts enkele tienduizenden Nederlanders golfden. Op de ranglijst van de mooiste Nederlandse golfbanen staan ze allen in de top. Dure certificaten hebben ze niet, maar het entreegeld is vaak stevig. Bovendien kan het bij de meeste van deze banen jaren duren voordat je de wachtlijst hebt doorlopen. Ook prominenten en multimiljonairs moeten daaraan geloven, anders gaan de leden mekkeren. De ene club eist jaarlijks een verzoek met vier handtekeningen van leden, de andere club hanteert een puntensysteem met leeftijdscategorieën.

In de meeste toplijsten prijkt de Koninklijke Haagsche bovenaan. Daar is de crisis wel aan voorbijgegaan. „Wij hebben niet of nauwelijks iets gemerkt van verminderde belangstelling om lid te worden. Het animo om bedrijfslid te worden was na 2008 wel een beetje afgenomen, maar dat ligt nu op het niveau van daarvoor”, vertelt voorzitter Coks Bosman. De club neemt jaarlijks 30 tot 35 nieuwe leden aan.

Van voorzitter Bosman hoeft de golfwereld niet overspannen naar allerlei vernieuwingen te zoeken. „Ik denk dat de beste kans voor golf is om vast te houden aan de intrinsieke waarden van het spel, zoals respect voor de natuur en eerlijk zijn voor jezelf en je tegenstander.”