Flinke winstdaling voor HSBC

HSBC rapporteerde een winst voor belasting van 7,1 miljard dollar. Dat is ruim 60 procent minder dan een jaar eerder en veel lager dan analisten hadden voorzien. HSBC wijt het gedaalde resultaat aan afzwakkende economische groei in Hongkong en het Verenigd Koninkrijk en een miljardenafboeking op de zakenbankactiviteiten in Europa. Ook de negatieve effecten van de verkoop van activa in Brazilië zijn in de prestaties verwerkt.

Daarbij zorgden het brexit-referendum, de protectionistische houding van de Amerikaanse president Donald Trump en onzekerheid rondom aankomende verkiezingen in Europa voor ,,volatiele marktomstandigheden''', waarmee de bank een waarschuwing afgaf voor een lastig 2017.