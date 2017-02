Economie trekt aan in Duitsland en Frankrijk

De Duitse industrie groeide in februari in een sterker tempo dan een maand eerder. De inkoopmanagersindex die het groeitempo weergeeft, ging van 56,4 naar 57,0. Economen rekenden in doorsnee op een daling naar 56,0. In de Duitse dienstensector trok de groei eveneens aan. Daar ging de index van 53,4 naar 54,4.

De Franse industrie liet een lichte terugval zien. De inkoopmanagersindex daalde van 53,6 naar 52,3. Die stand boven de 50 punten duidt wel nog altijd op een groei. In de Franse dienstensector was wel sprake van een fikse verbetering, gezien de stijgng van de graadmeter van 54,1 naar 56,7.