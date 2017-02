De 62-jarige Betz heeft volgens de rechtbank circa twee miljoen euro weggesluisd naar zijn voorganger Jörg Schiele (70). Daar stond geen prestatie tegenover, aldus de rechtbank, waarmee Betz zich schuldig heeft gemaakt aan Untreue.

Schiele heeft een celstraf van drie jaar gekregen.

Diepgewortelde fraude

Het beursgenoteerde installatiebedrijf Imtech ging in de zomer van 2015 op de fles. In de jaren daaraan voorafgaand probeerde het bedrijf te herstellen van diepgewortelde fraude in met name de Duitse divisie. Maar mede door de aanhoudend slechte markt kwam het bedrijf uit Gouda de malversaties nooit meer te boven.

Foto: ERALD VAN DER AA

