Scheepsbouwer Damen schrapt 150 banen

De maatregelen zijn nodig vanwege aanhoudende verslechterde marktomstandigheden op het gebied van scheepsreparatie, meldde Damen woensdag. In de afgelopen twee jaar is het aantal opdrachten uit olie- en gasgerelateerde sectoren sterk teruggelopen.

De situatie is vooral te wijten aan de lage olieprijzen. Daardoor wordt er door veel reders fors minder geïnvesteerd in het laten opknappen van schepen die al in de vaart zijn. Damen is er niet in geslaagd dit gat met andere werkzaamheden te dichten.

Vakbondsbestuurder Piet Verburg van CNV spreekt van een "forse" ingreep. "Dit betekent dat ongeveer een op de drie medewerkers van de getroffen vestigingen zijn baan verliest", zo benadrukt hij. De bonden gaan binnenkort met de onderneming in gesprek over de personeelsinkrimping, die op de drie locaties alle lagen van de organisatie treft.

Damen is al het zoveelste bedrijf in de offshoresector dat een reorganisatie aankondigt. Heerema schrapte vorig jaar een kleine 350 arbeidsplaatsen in Nederland. Scheepswerven IHC en Keppel Verolme streepten samen meer dan vijfhonderd banen weg.

Damen is een groot internationaal actief bedrijf, met in totaal 33 scheeps- en reparatiewerven en wereldwijd circa 9000 werknemers.