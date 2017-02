'Veel interesse in Nederland door Brexit'

Dat heeft de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer donderdag gezegd in een gesprek met de NOS.

Vooral voor financiële ondernemingen is het interessant om het Verenigd Koninkrijk te verlaten, sinds de Britten ervoor hebben gekozen uit de Europese Unie te stappen. "Ze willen weg uit Groot-Brittannië, niet alleen vanwege de brexit, maar vooral ook omdat het steeds duidelijker wordt dat het proces meerdere jaren van grote onzekerheid gaat geven," verklaart De Boer.

Hij baseert zijn schatting op de internationale contacten van de bedrijvenlobby. "En dan hebben we het niet over die buitenlandse bedrijven die hier al zitten, en vanwege de Brexit hun aanwezigheid willen uitbreiden", aldus de VNO-NCW-preses.

De aankomende verkiezingen in Nederland kunnen nog wel roet in het eten gooien. Volgens De Boer is nu sprake van "ijzersterke troefkaarten" als het gaat om vestigingsklimaat. Maar: "Nederland moet zijn scoringskansen nog wel verzilveren."

De bedrijven letten onder meer sterk op wat de politiek straks doet met de winstbelasting en de regeling voor expats. "Gaat de winstbelasting meer in de richting van bijvoorbeeld Ierland? Of gaat ze juist omhoog?" Dat zijn volgens de werkgeversvoorman vragen die de ondernemingen met interesse in Nederland eerst beantwoord willen zien.