In een tweetbericht laat Trump weten te hebben genoten van een rondleiding in het museum over de Afrikaans-Amerikaanse geschiedenis en kunst.

Recent bracht de Amerikaanse president nog een bezoek aan vliegtuigbouwer Boeing waarbij hij opnieuw beloofde banen in de VS te beschermen.

In de afgelopen weken heeft Trump ook veel tijd besteed aan ontmoetingen met kopstukken van het Amerikaanse bedrijfsleven.