'Rente in VS mogelijk al vrij snel omhoog'

De meeste beleidsmakers bij de Fed vinden het gepast om niet al te lang met een nieuwe renteverhoging te wachten, onder meer omdat er anders een risico op oververhitting van de Amerikaanse economie zou ontstaan. Veel centralebankiers houden daarbij wel vast aan de voorwaarde dat de arbeidsmarkt en inflatie in de VS zich in lijn met de verwachtingen blijven ontwikkelen.

De Fed besloot in december voor het eerst in een jaar tijd de rente te verhogen. Bij het rentebesluit begin deze maand werd het belangrijke rentetarief vervolgens ongemoeid gelaten. De volgende beleidsvergadering vindt halverwege maart plaats.