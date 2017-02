'Te weinig Amsterdamse bedrijven groeien door'

„Het stokt op plekken waar juist kansen liggen”, zegt hij. „Dat is niet goed voor de stad. Daarmee laten we werkgelegenheid en welvaart liggen.” Als belangenbehartiger van het midden- en kleinbedrijf (MKB) maakt hij zich daar zorgen over.

Om de weg naar groei te pakken, heeft MKB Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de koppen bij elkaar gestoken. Ze hebben een masterclass ontwikkeld die ondernemers een extra zetje moet geven.

Hoofddocent Bert Bos van de HvA wordt dé man die de masterclass gaat leiden. Hij heeft in ade afgelopen jaren de Kaaskamer van Amsterdam, een kaaswinkel in de Negen Straatjes, begeleidt in de digitale groei. „Inmiddels komt meer dan de helft van de omzet uit de online activiteiten”, zegt hij.

Bos is van mening dat groei noodzakelijk is voor bedrijven. „Alleen al de mindset van groei is belangrijk om een stabiel bedrijf te blijven. De grote valkuil van bedrijven is dat ze vinden dat het wel goed gaat. Dat sukkelt ondernemers in slaap.”

Drent en Bos zien het het meest gebeuren als bedrijven rond de tien werknemers uitkomen. Die grootte wordt door veel oprichters van bedrijven gezien als overzichtelijk en te managen. „Als je groter groeit, krijg je een totaal andere organisatie. Dat kan doodeng zijn”, zeggen de twee. „Veel oprichters van Amsterdamse bedrijven blijven dicht bij zichzelf in plaats van dat ze hun bedrijf gaan organiseren. De grote hoeveelheid extra regelgeving die daarbij komt kijken, schrikt ook af.”

De twee zeggen een goed zicht te hebben op de ondernemers in de stad. Als voorbeelden noemt Drent bedrijven als fietsenfabriek Van Moof en concertkaartjesruildienst Ticketswap. „Dat zijn twee bedrijven die een slag kunnen maken. Bij Ticketswap lonkt zelfs internationalisering.”