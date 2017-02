Dow boekt langste recordreeks sinds 1987

Ondanks de terugval van de olieprijs hield de Dow met een plus van 0,2% de opgaande lijn vast en scherpte voor de negende keer op rij een recordniveau aan, de langste reeks sinds 1987. Eind januari werd voor de eerste keer in de geschiedenis nog de grens van 20.000 punten opwaarts doorbroken.

De dertig belangrijkste bedrijven in de VS houden al geruime tijd de wind in de rug vanwege het vooruitzicht dat de Amerikaanse president Donald Trump belastingvriendelijke maatregelen gaat doorvoeren en het optimisme over de cijferregen in het afgelopen jaar.

De andere Amerikaanse beurzen, de breed samengestelde S&P500 en technologiebeurs Nasdaq deden een stapje terug.