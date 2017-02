Tesla behaalde in het vierde kwartaal een omzet van $2,28 miljard, terwijl analisten vooraf hadden gerekend op een toename van $2,16 miljard.

Onder de streep rapporteerde Tesla een verlies van $0,69 per aandeel. Analisten voorzagen met $0,53 per aandeel in doorsnee een kleiner verlies.

In de nabeurshandel werd het aandeel geholpen door de meevallende omzetcijfers 1,7% hoger gezet.