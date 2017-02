Grote winstgroei voor automaker PSA

Vorige week werd bekend dat Peugeot in gesprek is met GM over een mogelijke verkoop van diens Europese tak. Daardoor kan de op een na grootste autofabrikant van Europa ontstaan. De onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium. De Fransen zouden bereid zijn circa 1,9 miljard euro neer te tellen voor hun Duitse branchegenoot, die al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw eigendom is van het Amerikaanse concern.

PSA benadrukte donderdag dat het ,,klaar staat om kansen op te pakken'', gezien de sterk gegroeide vrije kasstroom de afgelopen jaren. Dat kan gebruikt worden voor ,,winstgevende investeringen'', aldus financieel directeur Jean-Baptiste de Chatillon.

De autobouwer realiseerde onder de streep een bijna 80 procent hogere winst dan een jaar eerder, van bijna 2,2 miljard euro. De omzet van de groep kwam uit op 54 miljard euro. PSA is verder van plan om voor het eerst sinds 2011 weer een dividend uit te keren.