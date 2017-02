,,De markten sorteren tegelijkertijd voor op de nieuwe situatie. In navolging van de Amerikaanse beursindices hebben onder meer de Duitse DAX en de Nederlandse herbeleggingsindex nieuwe records bereikt. Dat ze elkaar bevestigen, geeft mij vertrouwen dat de beursindices in meerjarige opgaande trends terecht gekomen zijn”, aldus Tostrams.

Hij ziet zich gesterkt door signalen die op een krachtige economische groei wijzen. „Aan de structurele daling van de kapitaalmarktrente is een eind gekomen. Dit bevestigt dat het goed gaat met de economie. Het lijkt er op dat na de economische winterperiode die in 2000 met het knappen van de internetzeepbel begon, nu de lente is aangebroken.”

Voor de AEX is zijn koersdoel voor de komende paar jaar 700 punten, wat betekent dat het in september 2000 neergezette record van 703 punten binnen afzienbare tijd zou kunnen sneuvelen. Tostrams acht voor 2025 zelfs een niveau van 1000 punten haalbaar. Voor de Dow Jones mikt hij op 25.000 punten over anderhalf jaar en op ongeveer 35.000 punten over vijf tot acht jaar.

Economie en Trump risico’s

Een tegenvallende economische ontwikkeling ziet hij als een belangrijk risico voor zijn positieve visie. En ook de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse president. „Maar toch dusverre reageren de markten positief op het beleid van Trump.”

Zijn visie blijft intact zolang de AEX zich boven de belangrijke steun op 380 punten bevindt. „Zelfs na een correctie van meer dan 20% blijft de opgaande trend intact. Een dergelijke terugval zou zelfs een prachtige instapkans bieden.”

Gemengde reacties uit beleggingswereld

Steef Bergakker, Director Trends Investing van Robeco, kan zich grotendeels vinden in de positieve boodschap van Tostrams. Hij wijst erop dat de economische verbetering en opwaartse bijstellingen van de taxaties van bedrijfswinsten verdere koersstijgingen rechtvaardigen. Ook ziet hij ruimte voor een daling van de huidige hoge risicopremies van aandelen ten opzichte van de risicovrije rente, wat voor een extra impuls zorgt.

Jaap van Duijn, econoom en voormalig bestuurslid bij Robeco, is kritischer. Hij ziet geen ruimte voor hogere koers-winstverhoudingen en de bedrijfswinsten de komende jaren niet sterk verbeteren. Bovendien meent hij dat de economische groeivertraging in China en het beleid van de centrale banken grote risico’s voor beleggers vormen.