DNB waarschuwt over pinautomaten buiten EU

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer mensen geld afschrijven via een betaalautomaat in de winkel waarbij het bedrag vervolgens direct contant wordt uitgekeerd vanuit de kassa van de betrokken winkelier. Dergelijke transacties zijn voor Nederlandse banken niet of nauwelijks te controleren. Daarom is het volgens DNB beter geen zaken te doen met exploitanten van die apparaten in landen waar verhoogde integriteitsrisico's spelen.

Omdat het om automaten buiten de EU gaat, geldt hiervoor geen vergunningplicht. DNB hamert er echter op dat opsporingsdiensten wereldwijd dit soort criminaliteit in de gaten houden. Banken worden geacht maatregelen te nemen om te voorkomen dat zij bij dit soort praktijken betrokken raken.