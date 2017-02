HP Enterprise ziet omzet stevig teruglopen

De opbrengsten vielen op jaarbasis circa een tiende lager uit op 11,4 miljard dollar. Onder de streep hield HP Enterprise daarbij een nettowinst van 267 miljoen dollar over, precies evenveel als in dezelfde periode een jaar eerder.

De onderneming, die zich toelegt op software en systemen voor bedrijven, heeft veel last van de opkomst van rivaliserende clouddienstverleners. HP Enterprise verlaagde donderdag tevens zijn financiële prognose voor het lopende gebroken boekjaar. Het bedrijf rekent nu op een aangepaste winst van 1,88 tot 1,98 dollar per aandeel, waar eerder nog werd uitgegaan van een resultaat van 2 tot 2,10 dollar per aandeel.