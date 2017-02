premium

Negende verliesjaar op rij voor RBS

35 min geleden

LONDEN (AFN) - Royal Bank of Scotland (RBS) is in 2016 voor het negende jaar op rij in de rode cijfers beland. De Britse bank had te kampen met grote juridische kosten en herstructureringslasten. RBS wil de kosten de komende jaren fors verlagen om weer winstgevend te worden.