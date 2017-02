Scheringa vreesde machtspositie Lavide

CS Factoring houdt zich bezig met het opkopen en innen van openstaande facturen van bedrijven. Daarvoor is veel werkkapitaal nodig. Dat hoopte Scheringa op te halen via de beurs in Amsterdam. De snelste en goedkoopste manier om daar te komen is door een bestaande notering te 'kopen' via een omgekeerde overname.

Scheringa zou na de beursgang van CS Factoring de raad van bestuur gaan vormen samen met de huidige topman van Lavide, Vincent Poorter. De raad van commissarissen zou worden gevormd door twee vertrouwelingen van Poorter, onder wie diens vriendin, plus een door Scheringa voor te dragen lid.

Machtsstructuur

In de statuten van Lavide staat echter vastgelegd dat bij onenigheid in de raad van bestuur, de raad van commissarissen het laatste woord heeft. Die machtsstructuur vonden Scheringa en zijn huidige aandeelhouders niet goed voor het bedrijf. ,,Dan zouden mensen de dienst gaan uitmaken die nul ervaring hebben met factoring.''

Poorter onderschreef in een reactie de lezing van Scheringa. Hij voegde daar wel aan toe dat de resultaten van CS Factoring tegenvielen, en dat naar zijn smaak te veel financieel risico werd gelopen. Dat wilde hij weerspiegeld zien in een lagere verkoopprijs, maar daar wilde Scheringa niet aan.

Contacten

,,We zijn in goede harmonie uit elkaar gegaan'', benadrukte Poorter. Lavide gaat nu op zoek naar een andere overnamekandidaat. ,,Het loket is weer open'', aldus de topman, die ook aangaf oude contacten te gaan ,,afstoffen'' om te kijken of die nog wat kunnen opleveren. ,,Ik denk dat wij er wel komen'', zei hij.

Hoewel het al de tweede keer is dat de onderhandelingen mislukken, heeft Scheringa Lavide nog niet helemaal afgeschreven. ,,Ik ben best bereid weer te gaan praten, als ze akkoord gaan met een andere bestuursstructuur'', zei hij.

Groeikapitaal

De voormalig topman en eigenaar van DSB, de Noord-Hollandse spaar- en hypotheekbank die in 2009 failliet ging, ziet ook andere mogelijkheden om aan het benodigde groeikapitaal te komen. Een beursgang via de voorkeur is niet uitgesloten. ,,Maar dat heeft niet mijn voorkeur'', zei hij.

Ook buiten de beurs om moet het volgens Scheringa mogelijk zijn geldschieters te vinden. ,,Met de huidige lage rente moet er best een grote partij te vinden zijn die op zoek is naar een investering met een beter rendement'', meent hij.